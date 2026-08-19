La culture générale en cartes mentales Terminale et Etudes supérieures

L'ouvrage indispensable pour préparer le BAC mais aussi les concours et examens post-Bac ! Des thématiques transverses sur l'histoire, la littérature, l'économie, les sciences... pour comprendre les enjeux contemporains à travers deux grandes parties : "Enjeux politiques du monde contemporain" et "Nouveaux enjeux culturels et cognitifs". Avec : Des cartes mentales sur les grandes notions de culture générale Des portraits et fiches d'identité des grands auteurs et penseurs Des sujets type expliqués et corrigés