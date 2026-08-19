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La culture générale en cartes mentales Terminale et Etudes supérieures

Collectif, Larousse

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L'ouvrage indispensable pour préparer le BAC mais aussi les concours et examens post-Bac ! Des thématiques transverses sur l'histoire, la littérature, l'économie, les sciences... pour comprendre les enjeux contemporains à travers deux grandes parties : "Enjeux politiques du monde contemporain" et "Nouveaux enjeux culturels et cognitifs". Avec : Des cartes mentales sur les grandes notions de culture générale Des portraits et fiches d'identité des grands auteurs et penseurs Des sujets type expliqués et corrigés

Par Collectif, Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

Collectif, Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Multi-Matières Général

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La culture générale en cartes mentales Terminale et Etudes supérieures

Collectif, Larousse

Paru le 19/08/2026

160 pages

Larousse

15,99 €

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