Dans une bibliothèque de Barcelone, cachés entre les pages d'une édition rare, quelques feuillets manuscrits... Leur auteur n'est autre que Maqroll le Gabier. Aventurier au long cours ou marin solitaire, ce rêveur impénitent n'a de cesse de s'engager dans des expéditions souvent improbables et toujours périlleuses. Un vieux rafiot remonte le fleuve Xurandó au pied de la cordillère des Andes. A son bord, un capitaine alcoolique, un mécanicien taiseux, un géant slave et Maqroll le Gabier. Au rythme hoquetant du moteur, Maqroll nous raconte son dernier coup de génie : rejoindre une factorerie pour se lancer dans le commerce de bois. Mais les fièvres de la forêt tropicale le guettent. Tout se brouillera bientôt, jusqu'au souvenir de l'auberge La Neige de l'Amiral et la tempétueuse Flor Estévez. Avec les Tribulations de Maqroll le Gabier, Alvaro Mutis (1923-2013) a donné vie à un personnage inoubliable de la littérature latino-américaine, adulé par Gabriel García Márquez. Dès sa parution, La Neige de l'Amiral a été couronné par le prix Médicis étranger.