Pourquoi fêter la photographie ?

Que fête-t-on quand on célèbre le centenaire, le cent-cinquantenaire ou le bicentenaire de la photographie ?? La toute première image - ou, en tout cas, la plus ancienne connue et conservée, datée de 1826-1827 ?? La divulgation publique d'un procédé technique qui a radicalement transformé notre sens visuel avec la commercialisation du daguerréotype en 1839 ? S'agit-il d'honorer des pionniers tels que Niépce ou Daguerre, quitte à verser dans une perspective nationaliste, ou bien de valoriser la richesse d'une pratique culturelle répandue dans le monde entier ? Cet essai retrace l'histoire des multiples anniversaires de la photographie et, relevant les diverses formes que leurs célébrations ont prises - expositions, discours officiels, statues ou banquets -, pose ainsi les jalons du surgissement d'une véritable conscience patrimoniale de la photographie.