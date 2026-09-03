Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Pourquoi fêter la photographie ?

Eléonore Challine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que fête-t-on quand on célèbre le centenaire, le cent-cinquantenaire ou le bicentenaire de la photographie ?? La toute première image - ou, en tout cas, la plus ancienne connue et conservée, datée de 1826-1827 ?? La divulgation publique d'un procédé technique qui a radicalement transformé notre sens visuel avec la commercialisation du daguerréotype en 1839 ? S'agit-il d'honorer des pionniers tels que Niépce ou Daguerre, quitte à verser dans une perspective nationaliste, ou bien de valoriser la richesse d'une pratique culturelle répandue dans le monde entier ? Cet essai retrace l'histoire des multiples anniversaires de la photographie et, relevant les diverses formes que leurs célébrations ont prises - expositions, discours officiels, statues ou banquets -, pose ainsi les jalons du surgissement d'une véritable conscience patrimoniale de la photographie.

Par Eléonore Challine
Chez Editions de la Sorbonne

|

Auteur

Eléonore Challine

Editeur

Editions de la Sorbonne

Genre

Histoire de la photographie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi fêter la photographie ? par Eléonore Challine

Commenter ce livre

 

Pourquoi fêter la photographie ?

Eléonore Challine

Paru le 17/09/2026

Editions de la Sorbonne

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035111212
9791035111212
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.