Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Shinju Tome 1

Zenjiro Kawasaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dieux ou démons, les dragons sont la clé des ténèbres... Le monde est recouvert d'étranges nuages toxiques depuis 200 ans. Seul l'empereur est capable de faire revenir le soleil durant de courtes périodes et, avec lui, un semblant d'espoir. Kyle est le plus puissant soldat du corps d'élite chargé de sa protection. Pour autant, il n'a pas une vie facile. Son petit frère adoré est victime d'une maladie incurable due aux nuages et, malgré ses efforts, il le sait condamné... jusqu'au jour où Lilianon, une mystérieuse apothicaire, lui dévoile le secret le mieux gardé du pays : les ténèbres ont été créées par les shinju, des dragons sacrés cachés aux yeux de tous ! Même l'empereur n'en a jamais dit mot... La jeune femme est sur la piste de ces créatures et a besoin de la force du guerrier pour remplir sa mission : se débarrasser d'elles, jusqu'à la dernière ! Qu'il s'agisse d'un complot impérial ou non, Kyle est prêt à tout pour sauver son frère. Mais comment garder son humanité dans un combat aussi titanesque ? Les dragons ne se terrent pas dans les ténèbres, ils en sont les maîtres ! Dans Shinju, monstres et humains sont liés par le destin... Combats spectaculaires, complots et créatures fantastiques : découvrez la nouvelle pépite de dark fantasy made in Ki-oon !

Par Zenjiro Kawasaki
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Zenjiro Kawasaki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Shinju Tome 1 par Zenjiro Kawasaki

Commenter ce livre

 

Shinju Tome 1

Zenjiro Kawasaki trad. Damien Guinois

Paru le 03/09/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032723517
9791032723517
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.