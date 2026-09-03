Shinju Tome 1

Dieux ou démons, les dragons sont la clé des ténèbres... Le monde est recouvert d'étranges nuages toxiques depuis 200 ans. Seul l'empereur est capable de faire revenir le soleil durant de courtes périodes et, avec lui, un semblant d'espoir. Kyle est le plus puissant soldat du corps d'élite chargé de sa protection. Pour autant, il n'a pas une vie facile. Son petit frère adoré est victime d'une maladie incurable due aux nuages et, malgré ses efforts, il le sait condamné... jusqu'au jour où Lilianon, une mystérieuse apothicaire, lui dévoile le secret le mieux gardé du pays : les ténèbres ont été créées par les shinju, des dragons sacrés cachés aux yeux de tous ! Même l'empereur n'en a jamais dit mot... La jeune femme est sur la piste de ces créatures et a besoin de la force du guerrier pour remplir sa mission : se débarrasser d'elles, jusqu'à la dernière ! Qu'il s'agisse d'un complot impérial ou non, Kyle est prêt à tout pour sauver son frère. Mais comment garder son humanité dans un combat aussi titanesque ? Les dragons ne se terrent pas dans les ténèbres, ils en sont les maîtres ! Dans Shinju, monstres et humains sont liés par le destin... Combats spectaculaires, complots et créatures fantastiques : découvrez la nouvelle pépite de dark fantasy made in Ki-oon !