Il nous fallait des mythes

"En écrivant le récit de son histoire, la Révolution n'a pas seulement donné du rêve aux Français, elle a cherché les fondements de sa légitimité dans la geste de ses origines. [... ] Il fallait des mythes". Emmanuel de Waresquiel se penche sur les mémoires et héritages de la Révolution française - leurs raisons, continuités et déformations à travers deux siècles d'histoire. On a glorifié le serment du Jeu de paume alors qu'il avait été prêté sous l'emprise de la peur. On a fait de la prise de la Bastille la première grande victoire du peuple quand la Bastille s'est rendue aux insurgés. On a célébré Valmy et Valmy était à peine une bataille. Que nous dit la Révolution d'elle et de nous-mêmes, dans l'épaisseur de ses mémoires ?