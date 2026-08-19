Camille veut danser

Camille n'est pas tout à fait comme les autres petits gorilles. Tandis que ses parents rêvent de le voir briller au foot ou à la boxe, lui, rêve d'être danseur étoile. Un jour, il accompagne son amie Marceline à l'Opéra de Paris et découvre un monde extraordinaire. Quand un accident inattendu survient en pleine répétition, Camille se retrouve propulsé sur le devant de la scène. Entre les entraînements acharnés et les portés quelque peu... surprenants, Camille saura-t-il trouver sa place dans cette troupe de petites souris ? Une tendre histoire pour prouver que les étoiles brillent parfois là où on les attend le moins !