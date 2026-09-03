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Le dessous des cartes. Face au chaos du monde

Emilie Aubry, Pierre Simon, Guillaume Sciaux

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Donald Trump se vend en faiseur de paix, mais multiplie les conflits. Vladimir Poutine poursuit sa guerre contre l'Ukraine et, au-delà, contre les Européens. Xi Jinping joue les dirigeants stabilisateurs, mais se montre belliqueux en mers de Chine et contre Taïwan. Les institutions internationales vacillent, les alliances se font et se défont. Comment, dès lors, écrire un livre de géopolitique qui ne se périme pas en quelques semaines ? En identifiant les tendances lourdes - celles qui s'affirment à bas bruit. Vingt repères solides, pérennes : de la fi n du parapluie américain sur l'Europe à l'émergence de nouveaux pôles de puissance avec l'Inde et l'Afrique, la révolution des drones et des énergies renouvelables, la bataille pour les terres rares, l'intelligence artificielle comme nouveau facteur de domination, le vieillissement accéléré de la population mondiale... Vingt certitudes sur le monde qui vient, illustrées de cartes inédites, d'images satellites et d'infographies éclairantes.

Par Emilie Aubry, Pierre Simon, Guillaume Sciaux
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Emilie Aubry, Pierre Simon, Guillaume Sciaux

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Géopolitique

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Le dessous des cartes. Face au chaos du monde

Emilie Aubry, Pierre Simon, Guillaume Sciaux

Paru le 10/09/2026

224 pages

Editions Tallandier

29,90 €

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