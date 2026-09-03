Une enquête captivante sur l'ascension vertigineuse de la Chine et ce qu'elle révèle de l'Occident. Best-seller du New York Times traduit en 20 langues. Une enquête captivante sur l'ascension vertigineuse de la Chine et ce qu'elle révèle de l'Occident. Best-seller du New York Times traduit en 20 langues. En quelques années, la Chine a déployé un réseau de 48 000 km de lignes à grande vitesse, installé presque autant de capacités solaires et éoliennes que le reste du monde et coulé autant de ciment que les Etats-Unis durant tout le XXe siècle. Cette ascension fascine, mais elle a aussi un revers : surveillance de masse, politique de l'enfant unique, stratégie " zéro Covid ". Analyste basé six ans en Chine, Dan Wang a vécu au coeur de ce chantier colossal et chaotique. Arpentant usines gigantesques, infrastructures vertigineuses et mégalopoles futuristes, il raconte comment la Chine, Etat ingénieur obsédé par l'exécution, met son peuple au service de la construction. En face, l'Amérique, société fortement réglementée, bloque tout changement, le bon comme le mauvais. L'Europe, quant à elle, s'enferme dans son mausolée économique. Loin des rivalités de façade, chaque géant révèle à l'autre ce qui lui fait défaut : à la Chine, le pluralisme et les libertés ; à l'Occident, le courage de bâtir. La Chine à toute vitesse a été élu " Livre de l'année " par le Financial Times et le Sunday Times et sélectionné pour le Financial Times & Schroders Business Book of the Year Award, un succès qui fait de Dan Wang une référence incontournable pour comprendre la Chine actuelle. -- " Un livre essentiel pour comprendre la Chine contemporaine et les dynamiques profondes qui transforment l'économie mondiale. " Le Grand Continent " L'un des meilleurs éclairages sur la Chine d'aujourd'hui. " Le Point " Une nouvelle théorie de l'ascension de la Chine... éclairante. L'"Etat ingénieur" est une manière particulièrement pertinente de penser la concurrence industrielle entre les Etats-Unis et la Chine. " The Economist " Dans ce livre à la fois percutant et provocateur, Dan Wang explore les mérites comme les dérives de l'Etat ingénieur chinois... Il mêle avec habileté une analyse riche en données à des anecdotes personnelles vivantes et à des prises de position incisives. " Financial Times " Sans conteste l'un des meilleurs livres sur la Chine publiés cette année... Wang a écrit cette chose rare : un livre sur la Chine qui évite les clichés et les conventions du genre, fondé sur une connaissance de première main plutôt que sur des impressions de seconde main. " The Times