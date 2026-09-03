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111 Lieux à Lille à ne pas manquer (2026)

Lucie Spileers

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- Nouvelle édition du guide paru en 2021. - Editions actualisée avec de nouveaux lieux. - Avec trois balades conseillées par l'autrice et des cartes en ligne. - Nouvelle mise en page de la collection 111 Lieux. - Un guide pour les locaux qui veulent découvrir des histoires. Découvrez Lille comme vous ne l'avez jamais vue. Lille ne cesse de se réinventer. Quartiers en pleine mutation, nouvelles adresses, lieux inattendus : la ville réserve sans cesse des surprises aux habitants comme aux visiteurs. Plongez dans cette nouvelle édition des "111 Lieux à Lille à ne pas manquer" , qui vous invite à déambuler dans les ruelles pavées à la recherche de la boutique insolite, de la petite place cachée ou de la maison étonnante qui fera chavirer votre coeur. Car derrière les magnifiques façades se dissimulent encore de nombreuses histoires surprenantes. Grâce à cette édition actualisée, découvrez ou redécouvrez les lieux les plus étonnants et les anecdotes les plus savoureuses de la capitale du Nord.

Par Lucie Spileers
Chez Emons Verlag

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Auteur

Lucie Spileers

Editeur

Emons Verlag

Genre

Europe

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111 Lieux à Lille à ne pas manquer (2026)

Lucie Spileers

Paru le 03/09/2026

240 pages

Emons Verlag

18,95 €

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