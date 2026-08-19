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Carnet A4 2

Zoé de Las Cases, Las cases zoe De

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Zoé de Las Cases, connue pour ses illustrations délicates et son sens du style intemporel, élargit désormais son univers créatif avec une nouvelle gamme de papeterie raffinée. Cette collection comprenant deux formats de carnets - A4 et A5 - est pensée pour s'adapter à tous vos besoins, que ce soit pour le travail, les loisirs ou la réflexion personnelle. Pensée comme un prolongement naturel de son travail, cette gamme incarne l'esprit créatif et la finesse que l'on retrouve dans ses ouvrages, tout en offrant un support pratique et durable. Avec cette nouvelle collection, Zoé de Las Cases sublime l'ordinaire pour en faire un véritable art de vivre.

Par Zoé de Las Cases, Las cases zoe De
Chez Hachette

|

Auteur

Zoé de Las Cases, Las cases zoe De

Editeur

Hachette

Genre

Dessin

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Carnet A4 2

Zoé de Las Cases, Las cases zoe De

Paru le 26/08/2026

148 pages

Hachette

15,95 €

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Scannez le code barre 9782017363330
9782017363330
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