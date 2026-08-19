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Pour que l'argent m'aime

Farah Orths

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Bien plus qu'un livre sur l'argent, cet ouvrage propose un chemin de reconnexion à soi. En dépassant les croyances de manque et le doute de soi, vous découvrirez votre valeur intrinsèque, votre magnétisme naturel et l'abondance qui réside déjà en vous. A travers des réflexions inspirantes et des outils concrets, vous apprendrez à accueillir l'argent avec confiance et sérénité. Un guide bienveillant pour révéler votre richesse intérieure et créer une relation plus harmonieuse avec l'abondance.

Par Farah Orths
Chez Hachette

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Auteur

Farah Orths

Editeur

Hachette

Genre

Réussite personnelle

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Pour que l'argent m'aime

Farah Orths

Paru le 19/08/2026

256 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017342892
9782017342892
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