Pour que l'argent m'aime

Bien plus qu'un livre sur l'argent, cet ouvrage propose un chemin de reconnexion à soi. En dépassant les croyances de manque et le doute de soi, vous découvrirez votre valeur intrinsèque, votre magnétisme naturel et l'abondance qui réside déjà en vous. A travers des réflexions inspirantes et des outils concrets, vous apprendrez à accueillir l'argent avec confiance et sérénité. Un guide bienveillant pour révéler votre richesse intérieure et créer une relation plus harmonieuse avec l'abondance.