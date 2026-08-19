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#Essais

Carnet chéri

Juliette Mallet, Xxx

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Juliette Mallet, illustratrice et créatrice de la marque Coucou Suzette, s'est lancée avec passion dans un carnet illustré drôle et coloré façon journal intime au fil des saisons. Un an après la sortie de son premier roman graphique Carnet chéri - Une année dessinée, elle retrouve avec joie sa boîte d'aquarelle, et raconte son quotidien entre la ville et la campagne. Elle dessine avec humour et spontanéité ses proches, ses voyages, les coulisses de sa vie de cheffe d'entreprise, son amour pour les animaux, pour le jardinage, la cueillette et la nature en général... Le sel de la vie, en somme ! Elle partage également de petites activités créatives, quelques-unes de ses recettes préférées, ses coups de coeurs et des astuces feel good pour profiter de la vie comme il se doit !

Par Juliette Mallet, Xxx
Chez Hachette

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Auteur

Juliette Mallet, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Guides thérapeutiques

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Carnet chéri

Juliette Mallet, Xxx

Paru le 16/09/2026

288 pages

Hachette

26,00 €

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Scannez le code barre 9782017328339
9782017328339
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