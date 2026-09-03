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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Le milieu de l'horizon

Roland Buti

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Gus quitte l'enfance un été de canicule. A l'instar du paysage qui se craquèle et de la nature agonisante, la famille du garçon part en poussière : le père, force de la nature, refuse peu à peu ses responsabilités et se renferme sur lui-même, tandis que la mère, présence rassurante et complice, s'éloigne doucement, jusqu'à partir avec une autre femme. Gus se retrouve seul pour prendre les rênes de la ferme et assumer toutes les responsabilités : mener les militaires et leur camion-citerne aux champs assoiffés, traire les vaches trop pleines d'avoir été oubliées ou prendre en charge Rudy l'aide fermier légèrement débile. Il abandonnera finalement les derniers restes de l'enfance entre les bras de Mado, avant que la nature ne retrouve la vie sous une pluie bienfaisante.

Par Roland Buti
Chez Editions Zoé

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Auteur

Roland Buti

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature française

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Le milieu de l'horizon

Roland Buti

Paru le 03/09/2026

240 pages

Editions Zoé

10,00 €

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