MARVEL - Les Origines des Super Héros - Vol. 2

Dans cet ouvrage illustré de 96 pages, découvre les origines des Super Héros Marvel ! Un recueil de 4 histoires, aux belles illustrations et à la maquette dynamique, pour tout savoir sur tes personnages Marvel préférés. Lis l'histoire de chacun de ces êtres courageux et découvre l'une de leurs aventures. Dès 6 ans. Résumé : Tu penses bien connaître tes justiciers préférés, mais sais-tu comment ils sont devenus des Super Héros ? Plonge au coeur de l'univers Marvel et découvre les origines de Black Panther, des Quatre Fantastiques, des Gardiens de la Galaxie et des nouveaux Avengers !