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MARVEL - Les Origines des Super Héros - Vol. 2

Disney

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Dans cet ouvrage illustré de 96 pages, découvre les origines des Super Héros Marvel ! Un recueil de 4 histoires, aux belles illustrations et à la maquette dynamique, pour tout savoir sur tes personnages Marvel préférés. Lis l'histoire de chacun de ces êtres courageux et découvre l'une de leurs aventures. Dès 6 ans. Résumé : Tu penses bien connaître tes justiciers préférés, mais sais-tu comment ils sont devenus des Super Héros ? Plonge au coeur de l'univers Marvel et découvre les origines de Black Panther, des Quatre Fantastiques, des Gardiens de la Galaxie et des nouveaux Avengers !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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MARVEL - Les Origines des Super Héros - Vol. 2

Disney

Paru le 23/09/2026

192 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017328063
9782017328063
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