Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Petit recueil de mots oubliés

Jenny Miralto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
UN DIASTEME, UNE SOUILLARDE, UNE ESPAGNOLETTE, UN PHILISTIN... KESACO ? La petite lettrée vous invite à redécouvrir la langue française avec humour et bienveillance. A travers une sélection de mots tantôt désuets, tantôt étonnants, elle raconte leurs histoires, leurs usages et leurs petites bizarreries. Découvrez plus de 500 mots oubliés, variations linguistiques, expressions loufoques, alternatives aux barbarismes, pièges à éviter, synonymes à employer... et des quiz ludiques pour étayer vos connaissances. Un recueil conçu pour enrichir votre vocabulaire en vous amusant et (re)découvrir le plaisir des mots.

Par Jenny Miralto
Chez Hachette

|

Auteur

Jenny Miralto

Editeur

Hachette

Genre

Linguistique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petit recueil de mots oubliés par Jenny Miralto

Commenter ce livre

 

Petit recueil de mots oubliés

Jenny Miralto

Paru le 26/08/2026

240 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017305231
9782017305231
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.