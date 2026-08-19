Petit recueil de mots oubliés

UN DIASTEME, UNE SOUILLARDE, UNE ESPAGNOLETTE, UN PHILISTIN... KESACO ? La petite lettrée vous invite à redécouvrir la langue française avec humour et bienveillance. A travers une sélection de mots tantôt désuets, tantôt étonnants, elle raconte leurs histoires, leurs usages et leurs petites bizarreries. Découvrez plus de 500 mots oubliés, variations linguistiques, expressions loufoques, alternatives aux barbarismes, pièges à éviter, synonymes à employer... et des quiz ludiques pour étayer vos connaissances. Un recueil conçu pour enrichir votre vocabulaire en vous amusant et (re)découvrir le plaisir des mots.