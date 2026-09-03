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#Beaux livres

Cosy Coloriages avec les capybaras

Helen H. Wu

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Entrez dans le monde douillet des capybaras avec ces cosy coloriages qui vous feront fondre ! Ce livre contient plus de 60 illustrations d'adorables capybaras profitant pleinement de la vie : ils se délectent de la beauté d'un jardin au printemps, se rafraîchissent dans l'eau par une chaude journée, font la sieste dans un hamac confortable, partent à la chasse aux bonbons à Halloween ou construisent un joli bonhomme de neige. A l'intérieur, vous trouverez : - Plus de 60 pages d'adorables coloriages à réaliser aux crayons de couleur, aux feutres ou à l'aquarelle... A vous de choisir ! - Des pages imprimées sur une seule face pour minimiser les bavures et pouvoir les exposer chez vous ou les ouvrir. - Le livre idéal pour prendre du temps pour soi, se ressourcer et oublier tous les soucis du quotidien. Que vous soyez un passionné de coloriages, ayez envie d'un instant cocooning ou que vous recherchiez un cadeau amusant et relaxant pour petits et grands, ce livre est le prétexte parfait pour vous déconnecter, vous détendre et colorier un animal super mignon, le capybara !

Par Helen H. Wu
Chez CréaPassions.com

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Auteur

Helen H. Wu

Editeur

CréaPassions.com

Genre

Coloriages adultes

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Cosy Coloriages avec les capybaras

Helen H. Wu

Paru le 03/09/2026

128 pages

CréaPassions.com

11,90 €

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Scannez le code barre 9782814107212
9782814107212
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