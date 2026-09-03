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Petit traité de la jouissance - à l'usage de ceux qui en rêvent

Pascal Bataille

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" JOUISSANCE " : LE MOT NE LAISSE PAS INDIFFERENT. IL TROUBLE, DERANGE, EMEUT... Il évoque un plaisir intense au point parfois de s'en sentir coupable. Pourtant, la jouissance peut constituer un idéal de vie et une éthique. Depuis des millénaires, elle est l'un des fils conducteurs les plus constants de la philosophie. Ce petit traité vous propose d'explorer ce concept et de vous l'approprier. Il invite à comprendre que vivre n'est pas seulement survivre, mais habiter pleinement le temps qui nous est donné et transformer chaque instant en espace de conscience et de joie. La quête de la jouissance demande une pratique exigeante et, pour y parvenir, je ressentais le besoin d'un vade-mecum convoquant penseurs, philosophes et autres explorateurs des chemins de la joie, pour me guider dans cet exercice quotidien. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Jouir de la vie, ça s'apprend. C'est écouter, regarder, aimer, embrasser, caresser, chanter, agir... Vraiment, intensément ! NE PLUS SIMPLEMENT VIVRE, MAIS EXISTER.

Par Pascal Bataille
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Pascal Bataille

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Ouvrages généraux

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Petit traité de la jouissance - à l'usage de ceux qui en rêvent

Pascal Bataille

Paru le 03/09/2026

220 pages

Guy Trédaniel Editions

12,90 €

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