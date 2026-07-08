L'éveil des Royaumes Lointains

Dans les Royaumes Lointains d'Ywandallyn, les anciens dieux ont disparu depuis des siècles. Pourtant, les légendes affirment qu'ils reviendront un jour, lorsque le monde sera de nouveau menacé... Le jeune Rowyn sait qu'il n'est pas tout à fait un Kinndré. Depuis l'enfance, il peine à entendre clairement le Lingoliôn, le langage secret de la nature que son peuple comprend naturellement, et se sent étranger parmi les siens. Mais alors, d'où vient-il ? N'est-il qu'un FinRawg, un enfant maudit, comme le disaient les enfants du village ? Et pourquoi est-il assailli de visions de plus en plus effrayantes ? La lecture d'un livre ancien, ses visions, les révélations de son père adoptif le jour de ses 15 ans, bouleversent son existence. Le voici bientôt propulsé dans une quête dont il ne perçoit pas tous les ressorts à la recherche de ses origines et de sa véritable destinée. Car une mission lui est échue. A travers les Royaumes Lointains, Rowyn et ses compagnons affrontent créatures fantastiques, magie ancienne et forces obscures. Et tandis que l'Ennemi étend peu à peu son ombre sur Ywandallyn, le jeune garçon pourrait bien seul détenir la clé d'un sort capable de sauver ou condamner leur monde. Le premier tome d'une grande fresque fantasy mêlant aventure, mystères anciens et peuples légendaires.