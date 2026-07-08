Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

L'éveil des Royaumes Lointains

Endellynn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les Royaumes Lointains d'Ywandallyn, les anciens dieux ont disparu depuis des siècles. Pourtant, les légendes affirment qu'ils reviendront un jour, lorsque le monde sera de nouveau menacé... Le jeune Rowyn sait qu'il n'est pas tout à fait un Kinndré. Depuis l'enfance, il peine à entendre clairement le Lingoliôn, le langage secret de la nature que son peuple comprend naturellement, et se sent étranger parmi les siens. Mais alors, d'où vient-il ? N'est-il qu'un FinRawg, un enfant maudit, comme le disaient les enfants du village ? Et pourquoi est-il assailli de visions de plus en plus effrayantes ? La lecture d'un livre ancien, ses visions, les révélations de son père adoptif le jour de ses 15 ans, bouleversent son existence. Le voici bientôt propulsé dans une quête dont il ne perçoit pas tous les ressorts à la recherche de ses origines et de sa véritable destinée. Car une mission lui est échue. A travers les Royaumes Lointains, Rowyn et ses compagnons affrontent créatures fantastiques, magie ancienne et forces obscures. Et tandis que l'Ennemi étend peu à peu son ombre sur Ywandallyn, le jeune garçon pourrait bien seul détenir la clé d'un sort capable de sauver ou condamner leur monde. Le premier tome d'une grande fresque fantasy mêlant aventure, mystères anciens et peuples légendaires.

Par Endellynn
Chez Editions Persée

|

Auteur

Endellynn

Editeur

Editions Persée

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'éveil des Royaumes Lointains par Endellynn

Commenter ce livre

 

L'éveil des Royaumes Lointains

Endellynn

Paru le 08/07/2026

Editions Persée

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782823141320
9782823141320
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.