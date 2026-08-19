L'épouse damnée et le chasseur de démons Tome 6

Malgré les appels du pied de Shinobu à son époux, Nanao s'efforce de garder la tête haute. Mais pas facile quand les rumeurs se multiplient ! Toutefois, les manigances de la fille du duc commencent à faire jaser, et à déplaire à sa grand-mère, qui la tance devant témoins. Alors, quand son domestique lui propose de faire disparaître sa rivale grâce à un sifflet d'invocation, Shinobu, folle de rage, n'hésite pas un seul instant. Problème : les créatures appelées attaquent tout le monde sans distinction ! Nanao sauve Shinobu et parvient à se mettre en sécurité avec elle in extremis, grâce à une barrière érigée par une kagomedama, mais voilà que son agresseuse la jette aux pieds du monstre qui lui a autrefois infligé sa cicatrice : le shôjo. Nanao réussira-t-elle à échapper à ses griffes ? Et comment réagiront les protecteurs de la capitale face à cet incident sans précédent ?