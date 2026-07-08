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La reine des épines

Bonnie McCavin

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Katerina pensait simplement devoir survivre. Nouvelle ville, nouveau travail : un cabinet de luxe où elle n'a pas sa place. Elle avance comme elle l'a toujours fait : discrète, effacée... face à un monde qui ne lui ressemble pas. Puis il y a Malinda Desrausiers. Froide, intouchable, parfaitement maîtrisée. Une femme qui ne laisse rien passer, et surtout pas elle. Dès leur première rencontre, quelque chose se fissure : un regard trop long, une tension inexplicable. Très vite, Katerina comprend que ce n'est pas qu'un travail. C'est un terrain dangereux où chaque regard devient une épreuve. Malinda ne cherche pas à la briser... elle la pousse à devenir plus forte. Plus tranchante. Plus dangereuse. Mais le véritable danger n'est pas cette femme qu'elle devrait fuir. C'est ce qu'elle réveille en elle. Parce que certaines rencontres ne changent pas une vie... elles la consument.

Par Bonnie McCavin
Chez Editions Persée

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Auteur

Bonnie McCavin

Editeur

Editions Persée

Genre

Suspense romantique

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La reine des épines

Bonnie McCavin

Paru le 08/07/2026

Editions Persée

20,90 €

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