Plongez dans la trilogie Campus Diaries, avec The Graham Effect (Tome 1), The Dixon Rule (Tome 2), The Charlie Method (Tome 3), des romances à découvrir indépendamment, dans l'ordre que vous voulez, dans l'unviers des Off-Campus ! Charlotte Kingston, étudiante en dernière année d'université, mène deux vies et les réussit toutes les deux. Le jour, elle est la parfaite fille de sororité, une étudiante en génie biomédical et la fille adoptive d'une famille de surdoués. La nuit, elle est Charlie : une casse-cou qui prend des risques et cherche à s'amuser, et qui se retrouve à discuter sur une application de rencontres avec deux correspondants canon anonymes. Will Larsen peut sembler être le garçon ordinaire, mais son père, membre du Congrès, est pour lui une perpétuelle source d'irritation. Après qu'un scandale a touché une autre équipe de hockey de 1e Division, il est déterminé à éloigner son fils de cette affaire en engageant un journaliste pour prouver à quel point Will et son équipe sont irréprochables. La dernière chose que Will souhaite, c'est que l'on découvre que lui et son meilleur ami Beckett Dunne - un Australien qui cache un chagrin d'amour secret - partagent parfois des filles dans leur lit. Lorsque Charlie les rencontre enfin en personne et réalise qu'elle a discuté avec deux magnifiques joueurs de hockey de Briar U, les choses deviennent rapidement torrides. Mais tous leurs secrets s'accumulent et la vie réelle menace bientôt de briser le fantasme. Charlie, Will et Beckett doivent faire face à ce qu'ils veulent et à ce que les autres veulent pour eux, et des décisions difficiles devront être prises. Surtout quand le désir commence à ressembler à de l'amour.