Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The Charlie Method

Elle Kennedy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez dans la trilogie Campus Diaries, avec The Graham Effect (Tome 1), The Dixon Rule (Tome 2), The Charlie Method (Tome 3), des romances à découvrir indépendamment, dans l'ordre que vous voulez, dans l'unviers des Off-Campus ! Charlotte Kingston, étudiante en dernière année d'université, mène deux vies et les réussit toutes les deux. Le jour, elle est la parfaite fille de sororité, une étudiante en génie biomédical et la fille adoptive d'une famille de surdoués. La nuit, elle est Charlie : une casse-cou qui prend des risques et cherche à s'amuser, et qui se retrouve à discuter sur une application de rencontres avec deux correspondants canon anonymes. Will Larsen peut sembler être le garçon ordinaire, mais son père, membre du Congrès, est pour lui une perpétuelle source d'irritation. Après qu'un scandale a touché une autre équipe de hockey de 1e Division, il est déterminé à éloigner son fils de cette affaire en engageant un journaliste pour prouver à quel point Will et son équipe sont irréprochables. La dernière chose que Will souhaite, c'est que l'on découvre que lui et son meilleur ami Beckett Dunne - un Australien qui cache un chagrin d'amour secret - partagent parfois des filles dans leur lit. Lorsque Charlie les rencontre enfin en personne et réalise qu'elle a discuté avec deux magnifiques joueurs de hockey de Briar U, les choses deviennent rapidement torrides. Mais tous leurs secrets s'accumulent et la vie réelle menace bientôt de briser le fantasme. Charlie, Will et Beckett doivent faire face à ce qu'ils veulent et à ce que les autres veulent pour eux, et des décisions difficiles devront être prises. Surtout quand le désir commence à ressembler à de l'amour.

Par Elle Kennedy
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Elle Kennedy

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Charlie Method par Elle Kennedy

Commenter ce livre

 

The Charlie Method

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 19/08/2026

680 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902490
9791042902490
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.