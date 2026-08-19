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#Roman jeunesse

100% romans

Florane Poinot

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Méga dose de Sisters dans un collector inédit ! Retrouvez Marine et Wendy comme vous ne les avez jamais vues dans ce roman exceptionnel de 272 pages, regroupant 26 histoires pétillantes. Un même quotidien, mais deux versions radicalement différentes : chaque soeur prend la parole pour dévoiler sa vérité. Entre les plans diaboliques de la petite blonde et les crises de nerfs de la grande brune, la rivalité fait rage... mais la complicité l'emporte toujours. Découvrez ce qui se passe vraiment dans la tête de vos Sisters préférées dans ces tranches de vie pleines d'humour et de tendresse !

Par Florane Poinot
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Florane Poinot

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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100% romans

Florane Poinot

Paru le 19/08/2026

272 pages

Bamboo Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791041121199
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