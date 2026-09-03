Enquête familiale sensible et délicate, Les Traversées tisse les voix du passé avec celles du présent pour interroger ce qui façonne à leur insu les descendants de ces émigrants. En redonnant à chacun sa place, l'écriture devient une façon de réparer ce qui s'était défait pour libérer le flux de la vie. " Dans les premiers jours du mois de mai 1911, à bord du Ceylan, un employé de la compagnie des Chargeurs réunis du port de Vigo écrivit de son écriture appliquée le nom de Remedios Fernandez sur la liste des passagers qui devaient débarquer à Santos, au Brésil, une vingtaine de jours plus tard. Elle voyageait seule, avait dix-neuf ans, était célibataire, espagnole, catholique et ne savait ni lire ni écrire. Elle portait une valise et montait en troisième classe, la classe des émigrants. " Issue d'une famille de Galice dispersée à tous vents par l'émigration, Flora Blanco Folch s'intéresse à la vie singulière de son aïeule, partie " se chercher une vie " en Amérique du Sud. Recomposant un fragile puzzle à partir d'éléments épars - actes de naissance, photographies, souvenirs transmis à demi-mot -, l'autrice poursuit avec constance sa recherche, tandis que certains personnages semblent se jouer d'elle, lui échappant toujours. Que transmet-on par-delà l'oubli ?