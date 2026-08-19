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Dollars de guerre

Philippe Pelaez, Porcel

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Mai 1918 : dans l'enfer du bois de Belleau, les ordres se murmurent en choctaw... Ancien bagnard et déserteur, Ferdinand Tirancourt pensait avoir laissé la guerre derrière lui. Après le Mexique et les hommes de Pancho Villa, le voilà renvoyé en France sous uniforme américain et une fausse identité. Reconnu par un officier français qui le fait chanter, Ferdinand est contraint d'accepter une mission suicide au coeur de la bataille du bois de Belleau, le premier engagement majeur de l'histoire du Corps des Marines. . Aux côtés de Talako, un Indien Choctaw dont la langue sert de code secret, et de Virgil, un tireur d'élite afro-américain victime du racisme de ses propres frères d'armes, il replonge dans l'enfer des combats... Sous les obus, dans les gaz et la boue, Ferdinand devra choisir : fuir une fois de plus... ou défendre ceux que l'armée condamne déjà.

Par Philippe Pelaez, Porcel
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Philippe Pelaez, Porcel

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Dollars de guerre

Philippe Pelaez, Porcel

Paru le 19/08/2026

56 pages

Bamboo Editions

15,90 €

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