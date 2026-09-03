Je m'entraine en français (FLE A2) avec Aurelie French Learning

Apprendre et réviser efficacement le français Un livre de jeux et d'exercices d'entraînement de grammaire, de vocabulaire et de culture française, pour apprendre et réviser efficacement : - une approche pratique, basée sur la vie réelle - des activités ludiques et illustrées - une progression claire et logique - des thématiques variées et une ouverture culturelle (loisirs, films et séries, sport, traditions, voyage, ville et campagne, métiers...) 51 LECONS CLASSEES PAR THEMES, AVEC : - des rappels grammaticaux pratiques - du vocabulaire contextualisé - des dialogues et mises en situation - des exercices variés (compréhension orale et écrite, jeux, fiches à compléter...) EN LIGNE : - des ressources audio pour renforcer l'apprentissage oral - des fiches bonus Français langue étrangère (FLE) niveau A2