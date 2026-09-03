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Sérieux, arrêtez de croire n’importe quoi !

Samuel Buisseret

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Développez votre esprit critique pour décoder le monde et mieux distinguer l'info de l'intox. Rumeurs virales, raisonnements bancals, vidéos trompeuses, influenceurs pseudo-experts, propagande, boucles algorithmiques, IA génératrices de foutaises : jamais il n'a été aussi difficile de séparer le vrai du plausible, du faux, voire de l'absurde. Complotiste repenti, Samuel Buisseret connaît les pièges de l'intérieur et les explore avec humour et pédagogie. Ce livre vous donne des outils simples pour vous protéger des discours trompeurs, des raisonnements simplistes et... de votre propre cerveau. Vous y trouverez notamment : - une plongée dans les failles de notre cerveau : biais cognitifs, illusions logiques, dissonance cognitive ; - des outils d'autodéfense intellectuelle pour mieux évaluer une idée ou un raisonnement ; - une boîte à outils antifake pour affronter propagande, infox et manipulations liées à l'IA ; - des techniques concrètes pour discuter avec un complotiste sans tourner en rond. Et en bonus : une formation en ligne exclusive à l'esprit critique !

Par Samuel Buisseret
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Samuel Buisseret

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Faits de société

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Sérieux, arrêtez de croire n’importe quoi !

Samuel Buisseret

Paru le 03/09/2026

256 pages

De Boeck supérieur

19,90 €

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9782807372863
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