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Tout en haut de la montagne

Emmanuelle Guênerie

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Ana habite dans un petit village, au pied d'une grande montagne. Chaque nuit, de la fenêtre de sa chambre, elle distingue une lumière minuscule qui scintille au loin. Ana s'est souvent demandé ce qui pouvait briller si fort, mais personne n'a jamais pu lui répondre. Cela fait longtemps, en effet, qu'aucun habitant ne s'est aventuré là-haut. La montagne leur fait bien trop peur... Un jour, c'est décidé, sans craindre les esprits farceurs dont on raconte qu'ils peuplent la forêt, la discrète Ana part à l'assaut de la montagne où brille la petite lumière qui l'intrigue...

Par Emmanuelle Guênerie
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Emmanuelle Guênerie

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Tout en haut de la montagne

Emmanuelle Guênerie

Paru le 19/08/2026

48 pages

Sarbacane Editions

15,50 €

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