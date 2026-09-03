Le saviez-vous ?

Par plaisir ou simplement par curiosité, partez à la découverte de 150 réponses à nos questions du quotidien Pourquoi le poivre fait-il éternuer ? Pourquoi sommes-nous accros au sucre ? Les probiotiques sont-ils bons pour la santé ? Et les tatouages, sont-ils dangereux ? Pourquoi avons-nous le nez qui coule en hiver ? ... Derrière ces interrogations, et bien d'autres encore, se cachent des phénomènes fascinants. Réparties en grands thèmes (alimentation, santé, cosmétiques et vie pratique), ces questions, souvent illustrées, s'appuient sur des exemples concrets, en lien direct avec nos préoccupations. Une invitation à redécouvrir les réponses à 150 questions du quotidien, avec une approche à la fois accessible, rigoureuse et résolument ludique ! Illustrations de Camille Dubois