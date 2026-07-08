Le trésor n'est pas à Roquemont-sur-Mer

A sa mort, le géographe Anselme Cartier a enterré sa fortune quelque part en France. Il a laissé à ses héritiers un vieil annuaire de villages et onze indices. Le trésor d'Anselme est caché dans l'un de ces villages. Pour trouver lequel, vous devrez analyser ces critères : population, ensoleillement, relief, région, hydrographie et spécialité locale. Vous avez entre les mains l'annuaire des villages. Grâce aux indices et à la clé des symboles, rayez les noms un à un. Un seul village subsistera : le trésor s'y cache. - Un livre jeu de déduction - Une chasse au trésor captivante - Un défi de concentration