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#Comics

1967

Stan Lee, John SR Romita

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Peter Parker s'installe avec Harry Osborn ! Quant à Spider-Man, il doit affronter les pires vilains, comme le Docteur Octopus, le Lézard, Kraven, le Caïd ou encore le Vautour. Ca fait beaucoup pour une seule petite araignée ! C'est la quatrième édition pour cette INTEGRALE (la première datant de 2003), une collection qui continue d'attirer de nouveaux lecteurs chaque année. Il faut dire que les épisodes signés Stan Lee et John Romita Sr sont mythiques et doivent faire partie de la bibliothèque de tout fan de comics qui se respecte !

Par Stan Lee, John SR Romita
Chez Panini France

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Auteur

Stan Lee, John SR Romita

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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1967

Stan Lee, John SR Romita

Paru le 19/08/2026

304 pages

Panini France

36,00 €

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