Il faut sauver Zakar !

LE CHEF DES PILLEURS est le pire cauchemar de Tommal. Et cinq ans après avoir été secouru des pinces de cette horrible créature, il n'a rien oublié. Ses journées sont depuis rythmées par l'apprentissage du combat aux côtés du prince Zakar. Sauf aujourd'hui. Une terrible nouvelle se répand : Zakar a été capturé par les Pilleurs ! Prêt à tout pour le secourir, Tommal embarque alors dans un périple au-delà des frontières du royaume, accompagné de ses amis et de la meilleure guerrière de la région. En chemin, les dangers sont nombreux et la nature, impitoyable. Ils devront éviter le puissant dragon des Montagnes maudites, franchir le territoire du peuple de l'eau et rejoindre l'inquiétant repaire des Pilleurs. Mais lorsque Tommal découvre que le prince Zakar n'est pas le seul en danger... sa quête prend une ampleur qu'il n'aurait jamais pu imaginer !