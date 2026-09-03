Concours de la gendarmerie nationale – 200 questions (Catégories A, B et C – Édition 2027-2028)

Ce livre permet de préparer, à travers 200 questions essentielles, les épreuves écrites et orales des concours de sous-officier de gendarmerie et d'officier de gendarmerie. Ces 200 questions vous permettent de tester vos connaissances tout en révisant les notions essentielles à acquérir sur : - La gendarmerie, définition et présentation de l'institution - L'organisation de la gendarmerie - La composante humaine (statuts, formation et carrières) - Les missions du gendarme - Les outils du gendarme