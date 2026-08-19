Blood Hunt

Une nuit totale est tombée sur le monde et les vampires sont libres de prendre d'assaut la planète ! Mais alors que les Avengers s'organisent pour contrer la menace, ils sont trahis par l'un des leurs : Blade est-il vraiment passé du côté des suceurs de sang ? Tous les héros Marvel vont devoir se mobiliser pour que le soleil puisse de nouveau se lever. Voici une édition gigantesque pour un crossover hors-norme, le premier à avoir inauguré le label ""Red Band"" chez Marvel, qui propose parfois une version plus ""gore"" de ses séries aux lecteurs avertis. C'est bien sûr la version non censurée de l'oeuvre de Jed Mackay (Avengers) et Pepe Larraz (Amazing Spider-Man) qui vous est présentée dans ce double album (+ coffret) contenant l'intégralité des épisodes concernés par l'événement... dont une centaine de pages inédites !