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20 leçons de géopolitique

Jerome Hellenis

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L'ouvrage indispensable pour comprendre les enjeux du monde actuel. Ce livre est utile pour comprendre les enjeux du monde contemporain. A travers vingt chapitres clairs et structurés, l'auteur explique les relations entre les Etats, les conflits, les rivalités de puissance et les dynamiques territoriales. L'un des principaux intérêts de cet ouvrage est sa capacité à rendre accessibles des notions parfois complexes, grâce à des exemples concrets tirés de l'actualité internationale. En outre, il permet au lecteur de développer un regard critique sur les événements mondiaux et de mieux comprendre les logiques qui structurent la politique internationale.

Par Jerome Hellenis
Chez Studyrama

|

Auteur

Jerome Hellenis

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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20 leçons de géopolitique

Jerome Hellenis

Paru le 17/09/2026

300 pages

Studyrama

17,00 €

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