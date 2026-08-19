La conférence des oiseaux

Jacob et Noor viennent d'échapper au clan de Léo, mais un nouveau danger se profile. Avant de mourir, H. a parlé d'une prophétie qui pourrait anéantir le monde des particuliers. Quand voleront les hommes, à l'instar des oiseaux Quand les monstres tapis, sortiront au grand air. Noor serait au coeur de cette guerre souterraine. Et seule une mystérieuse V. pourrait assurer sa protection. C'est le début d'une course-poursuite avec pour seuls indices, une carte déchirée et des instructions énigmatiques. Mais le temps est compté et les avertissements se font de plus en plus pressants. Et la menace devient chaque jour plus réelle : Quand le chaos total règnera sur la Terre, Alors commencera une ère de discorde. Jacob et les enfants particuliers vont devoir s'armer de courage afin d'empêcher le monde de sombrer. Un univers riche et fascinant Un roman fantastique peuplé d'enfants particuliers, de monstres et d'animaux étranges : les Estres, les Ombrunes, les ému-rafes... Un objet livre troublant Une réédition au format poche, accompagnée de photos aussi captivantes que troublantes. Dénichées par l'auteur sur des brocantes ou chez des particuliers, elles ponctuent le récit et lui donnent un caractère singulier.