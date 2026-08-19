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Le prince du désert

Peter V. Brett, Peter-V Brett

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Quinze années se sont écoulées depuis la fin de la guerre contre les chtoniens, ces créatures des ténèbres qui traquaient les humains chaque nuit depuis des temps immémoriaux. Les héros du conflit sont devenus des êtres de légende, et les survivants ont bien du mal à sortir de leur ombre. Olive Papier et Darin Bales ont grandi dans un monde en paix. Pourtant, même si les démons ont été quasi anéantis, les écueils ne manquent pas pour les descendants des héros. Une vie toute tracée attend Olive, princesse du Creux, qui doit succéder à la duchesse Leesha. Plus sa mère cherche à contrôler son existence, plus la jeune fille se rebelle contre le rôle qui lui est assigné. Darin est confronté à des défis différents. Libre de choisir sa voie, il croule pourtant sous le poids de son héritage. Pas facile d'être le fils de l'homme qui, de l'avis de tous, a sauvé le monde. On attend de Darin de véritables exploits, lui qui n'a toujours été bon qu'à une chose : se cacher. Mais en franchissant les runes un soir, le duo découvre que les démons ont survécu et sont résolus à assouvir leur vengeance. Alors que leur vie est menacée, Olive et Darin tentent l'impossible pour sauver le monde à leur tour. Et pour cela, ils doivent y trouver leur place. " Complots et actes de bravoure se mêlent dans ce récit savamment orchestré, où le rang et la naissance déterminent tout, le bon comme le mauvais. Peter V. Brett s'est surpassé. " Terry Brooks " Brett entraîne le lecteur comme ses personnages dans une épopée grisante et sans concession, à travers le monde des runes peuplé de démons. " Naomi Novik " A la fois épique par son envergure et intimiste dans l'émotion qu'il suscite, un univers à la construction impeccable, fait de machinations politiques et de rebondissements haletants. " Daily Mail " Poignant, malin, moderne... Le Prince du Désert établit de nouvelles normes en Fantasy. " Wesley Chu, War Arts " Un roman qui confirme le statut de grand nom de la Fantasy pour Peter V. Brett. Un chef-d'oeuvre. " The Book Pyramid

Par Peter V. Brett, Peter-V Brett
Chez Bragelonne

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Auteur

Peter V. Brett, Peter-V Brett

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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Le prince du désert

Peter V. Brett, Peter-V Brett trad. Claire Kreutzberger

Paru le 19/08/2026

960 pages

Bragelonne

9,95 €

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