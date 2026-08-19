Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Le Palais d'été et autres nouvelles

C.S. Pacat, C-S Pacat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quatre nouvelles dans l'univers de la saga Prince Captif Le capitaine Jord prend sa place sous les ordres du prince Laurent, suivi par le troublant soldat Aimeric. Un palais accueille les retrouvailles de deux amants royaux. L'intarissable marchand de tissu vérétien Charls fait une rencontre imprévue lors de ses voyages. Et à la cour vénéneuse de Vere, l'ambitieux Ancel prépare son ascension... Ce recueil contient les nouvelles suivantes : Le Temps d'une saison Le Palais d'été Les aventures de Charls, le marchand de tissu vérétien Mignon Pour public averti " Une série extraordinaire, inoubliable... Riche. Brutale. Unique. " Sarah J. Maas " Je suis tombée amoureuse de l'écriture, des personnages et de l'histoire. " V. E. Schwab " Un chef-d'oeuvre parfaitement rythmé. " Christina Lauren "Un mélange de romance sulfureuse et de Fantasy politique, tour à tour perturbant et intrigant... La complexité de la toile politique sublime la fièvre sensuelle du roman. Les fans de Kushiel de Jacqueline Carey dévoreront cette saga. " Publishers Weekly " L'univers riche de détails, d'une délicieuse décadence et de sombres intrigues attirera les lecteurs, mais ce sont les personnages qui captureront leur âme. Leur relation épineuse et ambiguë est le coeur de cette trilogie. " RT Book Reviews " Histoire d'amour ou intrigues politiques et stratégies guerrières, d'une intelligence si remarquable que George R. R. Martin en sifflerait d'admiration ? Le résultat est bien meilleur que tout ce que vous aurez projeté. " Lanfeust Mag " Vous serez captivés. " USA Today

Par C.S. Pacat, C-S Pacat
Chez Bragelonne

|

Auteur

C.S. Pacat, C-S Pacat

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Palais d'été et autres nouvelles par C.S. Pacat, C-S Pacat

Commenter ce livre

 

Le Palais d'été et autres nouvelles

C.S. Pacat, C-S Pacat trad. Louise Malagoli

Paru le 19/08/2026

264 pages

Bragelonne

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028129866
9791028129866
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.