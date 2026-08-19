Le Palais d'été et autres nouvelles

Quatre nouvelles dans l'univers de la saga Prince Captif Le capitaine Jord prend sa place sous les ordres du prince Laurent, suivi par le troublant soldat Aimeric. Un palais accueille les retrouvailles de deux amants royaux. L'intarissable marchand de tissu vérétien Charls fait une rencontre imprévue lors de ses voyages. Et à la cour vénéneuse de Vere, l'ambitieux Ancel prépare son ascension... Ce recueil contient les nouvelles suivantes : Le Temps d'une saison Le Palais d'été Les aventures de Charls, le marchand de tissu vérétien Mignon Pour public averti " Une série extraordinaire, inoubliable... Riche. Brutale. Unique. " Sarah J. Maas " Je suis tombée amoureuse de l'écriture, des personnages et de l'histoire. " V. E. Schwab " Un chef-d'oeuvre parfaitement rythmé. " Christina Lauren "Un mélange de romance sulfureuse et de Fantasy politique, tour à tour perturbant et intrigant... La complexité de la toile politique sublime la fièvre sensuelle du roman. Les fans de Kushiel de Jacqueline Carey dévoreront cette saga. " Publishers Weekly " L'univers riche de détails, d'une délicieuse décadence et de sombres intrigues attirera les lecteurs, mais ce sont les personnages qui captureront leur âme. Leur relation épineuse et ambiguë est le coeur de cette trilogie. " RT Book Reviews " Histoire d'amour ou intrigues politiques et stratégies guerrières, d'une intelligence si remarquable que George R. R. Martin en sifflerait d'admiration ? Le résultat est bien meilleur que tout ce que vous aurez projeté. " Lanfeust Mag " Vous serez captivés. " USA Today