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50 sujets d'actualité 2026-2027

Frédéric Bialecki, Louis Dizier

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Représentatifs des questions de concours, ces 50 sujets permettent une préparation rapide et efficace pour aborder avec confiance l'oral de culture générale, comprendre le monde contemporain et défendre des arguments de façon précise et structurée. 50 sujets d'actualité pour aborder en toute confiance l'oral de culture générale, trouver des clés pour comprendre le monde contemporain et défendre ses arguments de façon précise et structurée. Un indispensable mis à jour chaque année pour coller à l'actualité. Incontournable pour les khôlles, les oraux des écoles de commerce, des concours de la fonction publique, des IEP, du 1er cycle universitaire.

Par Frédéric Bialecki, Louis Dizier
Chez Bréal

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Auteur

Frédéric Bialecki, Louis Dizier

Editeur

Bréal

Genre

Faits de société

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50 sujets d'actualité 2026-2027

Frédéric Bialecki, Louis Dizier

Paru le 03/09/2026

208 pages

Bréal

14,90 €

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