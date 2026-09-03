Rugby sous pression

Derrière la starification des sportifs, l'être humain a longtemps été oublié. Et la santé mentale mise de côté, sous prétexte qu'ils exercent un métier passion. Dans notre société, le sujet de la dépression a longtemps été tabou et c'est encore plus le cas dans l'univers du rugby, où le virilisme est toujours présent. Pourtant, la dépression est un vrai sujet, abordé depuis quelques années par d'anciens joueurs comme Raphaël Poulain (Stade Français) ou le Castrais Rodrigo Capo Ortega. Dans ce livre consacré à ce dernier, "Capo" comme on le surnommait sur le terrain, libère la parole et se livre sans filtre. Une vie de rugbyman, balisée et cadrée pendant vingt ans par les entraînements et les matchs, s'est arrêtée brutalement. Il n'était pas préparé à vivre ce vide. Il raconte son expérience, ses difficultés, pour que cela serve à d'autres. Un ouvrage bouleversant et universel, pour que la prise de conscience du mal-être et comment en sortir aide les générations de rugbymen et sportifs d'aujourd'hui et de demain.