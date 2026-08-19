Fruit of the Flesh

New York, 1901. L'ancienne ballerine Pétronille de Villeray épouse Arkady Kamenev, sculpteur en difficulté. Pour elle, ce mariage est un affront envers sa famille aristocrate. Pour lui, c'est l'occasion inespérée d'attirer le mécénat dont son art a besoin. Dans leur monde de faux-semblants, cette alliance n'est qu'un simple arrangement. Jusqu'au jour où le couple se retrouve avec un cadavre sur les bras. Désormais unis par la loi, Dieu et le sang, chacun découvre chez l'autre des appétits macabres et dangereux. L'odeur de la mort fait ressortir leurs plus effroyables penchants et réveille une passion charnelle terrifiante... Alors que la police est sur leurs talons, Pétronille et Arkady vont devoir faire front commun pour brouiller les pistes. Parviendront-ils à accorder leurs natures monstrueuses pour survivre ? Car le véritable amour exige un goût certain pour le sang ? et les sacrifices.