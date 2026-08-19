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#Essais

In carna

Caroline Hinault

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Etre enceinte. Cette expérience, parmi les plus universellement partagées, est paradoxalement un point aveugle de la littérature. Avec ce livre, écrit à partir des notes prises au fil de plusieurs grossesses, Caroline Hinault témoigne de la puissance de cette incarnation aux sens multiples. Elle partage les ambivalences et les différentes périodes de cette transformation, des premiers jours silencieux et secrets au climax de l'accouchement. Ces récits émus, sensibles et bouleversants nous rappellent que le corps dans lequel nous habitons et vivons le monde est un lieu aussi politique que poétique, et que les mutations qu'il vit, dont la grossesse n'est pas des moindres, méritent d'être saisies en tant que fait culturel au carrefour de nombreux rapports de pouvoir.

Par Caroline Hinault
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Caroline Hinault

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Grossesse et maternité

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In carna

Caroline Hinault

Paru le 19/08/2026

352 pages

Editions du Rouergue

9,80 €

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Scannez le code barre 9782812628764
9782812628764
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