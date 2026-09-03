La Renaissance est l'époque des rêveurs entreprenants qui, à l'image de Gutenberg, Colomb, Vinci, Louise Labé ou Copernic remettent en cause les traditions. Mais c'est aussi l'époque au cours de laquelle la supériorité militaire d'un Occident âpre au gain se combine à la conviction d'une supériorité spirituelle légitimant une soif de conquête, d'évangélisation et d'anéantissement de populations entières. Enfin, la Renaissance est sans doute la période qui fait le plus écho au monde d'aujourd'hui. A l'imprimerie qui accéléra la circulation des idées répondent internet et les réseaux sociaux. A l'humanisme qui plaçait l'homme au centre de la pensée et de la création, répond l'écologie qui le replace dans son environnement et l'IA qui porte en germe sa destruction. A la découverte du monde par les navigateurs et les scientifiques de tous ordres répond le risque de le voir anéanti. A l'exaltation de la liberté de l'homme répond la menace de son asservissement technique et politique. Au décollage de l'Europe répond sa marginalisation. C'est pourquoi cet ouvrage propose une Renaissance pour aujourd'hui, aussi bien parce que la Renaissance correspond au début de la modernité que parce que les points communs qu'elle partage avec notre monde nous aident à le comprendre.