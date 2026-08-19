Dans les montagnes du Snowdonia, au pays de Galles, Carwyn et Rhian vivent de leur ferme et de leurs troupeaux, sur une terre transmise de génération en génération. Leur existence semble immuable. Pourtant, les temps changent : les dettes s'accumulent, les amis disparaissent et les touristes envahissent les lieux. Lorsque Carwyn met au jour une étrange tête sculptée dans la pierre, vestige d'un passé immémorial, il se passionne pour sa découverte. Mais tandis qu'il s'acharne à fouiller la terre, leur quotidien se délite peu à peu - comme si un mal, enfoui depuis toujours, avait été dérangé. Inspiré des légendes galloises, Au coeur des ombres explore la mémoire des hommes et les croyances qui façonnent le monde. Porté par une écriture d'une grande puissance évocatrice, mêlant la poésie de l'horrifique et du gothique, Liam Higginson signe un premier roman ensorcelant, entre Olga Tokarczuk et Stephen King.