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#Roman étranger

Au coeur des ombres

Liam Higginson

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Dans les montagnes du Snowdonia, au pays de Galles, Carwyn et Rhian vivent de leur ferme et de leurs troupeaux, sur une terre transmise de génération en génération. Leur existence semble immuable. Pourtant, les temps changent : les dettes s'accumulent, les amis disparaissent et les touristes envahissent les lieux. Lorsque Carwyn met au jour une étrange tête sculptée dans la pierre, vestige d'un passé immémorial, il se passionne pour sa découverte. Mais tandis qu'il s'acharne à fouiller la terre, leur quotidien se délite peu à peu - comme si un mal, enfoui depuis toujours, avait été dérangé. Inspiré des légendes galloises, Au coeur des ombres explore la mémoire des hommes et les croyances qui façonnent le monde. Porté par une écriture d'une grande puissance évocatrice, mêlant la poésie de l'horrifique et du gothique, Liam Higginson signe un premier roman ensorcelant, entre Olga Tokarczuk et Stephen King.

Par Liam Higginson
Chez Rivages

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Auteur

Liam Higginson

Editeur

Rivages

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Au coeur des ombres

Liam Higginson trad. Morgane Saysana

Paru le 19/08/2026

320 pages

Rivages

21,90 €

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