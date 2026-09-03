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#Polar

Favelas Tome 1

Nadjma C., Nadjima C.

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Captive d'un monde qui n'est pas le sien, elle devient la faiblesse du seul homme que personne n'ose défier. A 21 ans, Jade Mickelson survit plus qu'elle ne vit. Un travail précaire à Manhattan, une famille qui préfère l'éloigner plutôt que l'aimer, et cette impression constante de n'avoir jamais eu de véritable place. Quand elle est envoyée à Rio de Janeiro sous prétexte de vacances, elle découvre une ville brûlante, magnifique, dangereuse. Au sommet de la favela de Rocinha, les nuits étouffent sous la musique, l'argent, les armes et les secrets. Et sans s'en rendre compte, elle entre dans un monde où chaque regard, chaque silence et chaque erreur a un prix. Héritier d'un cartel redouté, Rocco Torres est aussi fascinant que dangereux. Derrière son calme glacial se cache un homme façonné par la violence, la perte et les fantômes de son passé. Jade aurait dû rester loin de lui. Mais certaines rencontres ressemblent moins à un hasard qu'à une collision. Et dans la favela, personne n'échappe longtemps à son destin.

Par Nadjma C., Nadjima C.
Chez New rules

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Auteur

Nadjma C., Nadjima C.

Editeur

New rules

Genre

Suspense romantique

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Favelas Tome 1

Nadjma C., Nadjima C.

Paru le 03/09/2026

500 pages

New rules

20,00 €

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