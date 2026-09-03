Génération anxieuse

Face à l'omniprésence des écrans et aux dangers des réseaux sociaux, la santé mentale des jeunes est menacée. Dépression, anxiété, solitude, les chiffres s'emballent. Pour tenter d'inverser la tendance, ce livre propose des mesures concrètes : retarder l'accès aux réseaux sociaux, bannir les smartphones des écoles, favoriser les jeux libres et les activités en autonomie... Autant de solutions audacieuses adressées aux parents comme aux enseignants pour passer à l'action. Traduit de l'anglais (américain) par Jenny Bussek. " Ce livre est un cri d'alarme, mais aussi une incitation à changer les choses. " - Le Monde " Un livre essentiel. Incontournable pour tous les parents. " - The New York Times