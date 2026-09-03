Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Génération anxieuse

Jonathan Haidt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face à l'omniprésence des écrans et aux dangers des réseaux sociaux, la santé mentale des jeunes est menacée. Dépression, anxiété, solitude, les chiffres s'emballent. Pour tenter d'inverser la tendance, ce livre propose des mesures concrètes : retarder l'accès aux réseaux sociaux, bannir les smartphones des écoles, favoriser les jeux libres et les activités en autonomie... Autant de solutions audacieuses adressées aux parents comme aux enseignants pour passer à l'action. Traduit de l'anglais (américain) par Jenny Bussek. " Ce livre est un cri d'alarme, mais aussi une incitation à changer les choses. " - Le Monde " Un livre essentiel. Incontournable pour tous les parents. " - The New York Times

Par Jonathan Haidt
Chez Collection Proche

|

Auteur

Jonathan Haidt

Editeur

Collection Proche

Genre

Psychologie de l'adolescent

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Génération anxieuse par Jonathan Haidt

Commenter ce livre

 

Génération anxieuse

Jonathan Haidt trad. Jenny Bussek

Paru le 03/09/2026

528 pages

Collection Proche

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487891340
9782487891340
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.