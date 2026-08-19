Chaque matin, Jannes, dix-neuf ans, conduit le troupeau familial à travers la bruyère mauve de la lande de Lunebourg. Mais depuis le retour du loup, tout a changé. A moins que cela ait commencé bien avant ? Tandis que le père du jeune berger cherche le soutien de la classe politique et que son grand-père lorgne sur son vieux fusil, de nouveaux arrivants infiltrent habilement dans le débat leur idéologie identitaire et la situation menace de dégénérer. Jannes, lui, fuit l'insupportable décomposition du monde pour se réfugier dans la solitude d'une lande qu'il imagine hors du temps et des crises. C'est pourtant là, hanté par le passé sous la forme d'une apparition fantomatique, qu'il découvre que toute histoire a sa part d'ombre. Roman d'apprentissage à la fois politique et poétique, Au nord gronde l'orage met en lumière les dangers inhérents au silence et à la nostalgie d'un passé idéalisé. Traduit de l'allemand par Céline Maurice