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#Roman étranger

Dernier spécimen connu

Maria Reva

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L'épopée de trois femmes en colère et d'un escargot en voie de disparition à travers l'Ukraine fraîchement envahie par les forces russes. Une histoire d'amour, de perte et de survie à couper le souffle. Sélectionné pour le BOOKER PRIZE 2025 Finaliste du GOVERNOR GENERAL'S LITERARY AWARDS 2025 Finaliste du GORDON BURN PRIZE 2026 Lauréate du ATWOOD GIBSON WRITERS' TRUST FICTION PRIZE " brillant, drôle, satirique, pertinent " MARGARET ATWOOD " Eblouissant ... J'adore lire des livres plus intelligents que moi, et c'est le cas avec Dernier speciment connu " PERCIVAL EVERETT " Un mélange d'humour noir et de rage tranquille " THE NEW YORKER Trois jeunes femmes et une scientifique sans le sou, Yeva, se retrouvent à travailler pour Romance Tours , une agence chargée d'organiser des voyages de rencontres en Ukraine pour de riches célibataires étrangers en quête de jeunes et jolies femmes à épouser. Activistes infiltrées, Nastasia et sa soeur Solimaya ont prévu de kidnapper un petit groupe de ces célibataires fraîchement débarqués au pays et de les retenir otage contre rançon pour dénoncer la misogynie de ces business de " mariées par correspondance ". Yeva, elle, n'a qu'une obsession : trouver assez d'argent pour financer son laboratoire ambulant et sauver Lefty, l'escargot en voie de disparition qu'elle y transporte. Quand les deux soeurs proposent à Yeva de lui louer son camion-laboratoire, l'affaire est vite conclue. Les voilà donc parties sur les routes, en plein hiver, accompagnées d'une poignée de célibataires occidentaux hagards et du précieux gastéropode. Mais alors la Russie envahit l'Ukraine, leur action d'éclat bascule brusquement, et le roman qu'est en train d'écrire Maria Reva avec...

Par Maria Reva
Chez Editions Dalva

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Auteur

Maria Reva

Editeur

Editions Dalva

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Dernier spécimen connu

Maria Reva trad. Nathalie Bru

Paru le 03/09/2026

329 pages

Editions Dalva

23,00 €

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