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#Imaginaire

Sight Unseen

Marie Alexis

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Victime d'une malédiction mortelle, Veda Thorne a accepté son destin. Mais l'isolement qu'elle s'est imposé se fissure lorsqu'elle devient la tutrice d'Antaris, un enfant dont la douleur fait écho à la sienne. Cela la conduit à côtoyer Hiram Ellis, le père d'Antaris, qui vient d'apprendre brutalement l'existence de ce dernier. Leur aversion mutuelle est immédiate, mais une série de meurtres magiques va les pousser à s'allier pour déterrer des secrets longtemps enfouis. Seulement, la vérité est aussi mortelle que la magie qui coule dans les veines de Veda, et les deux ont un coût dévastateur...

Par Marie Alexis
Chez Rageot

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Auteur

Marie Alexis

Editeur

Rageot

Genre

Fantasy

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Sight Unseen

Marie Alexis trad. Leslie Damant-Jeandel

Paru le 19/08/2026

512 pages

Rageot

21,90 €

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