Sight Unseen

Victime d'une malédiction mortelle, Veda Thorne a accepté son destin. Mais l'isolement qu'elle s'est imposé se fissure lorsqu'elle devient la tutrice d'Antaris, un enfant dont la douleur fait écho à la sienne. Cela la conduit à côtoyer Hiram Ellis, le père d'Antaris, qui vient d'apprendre brutalement l'existence de ce dernier. Leur aversion mutuelle est immédiate, mais une série de meurtres magiques va les pousser à s'allier pour déterrer des secrets longtemps enfouis. Seulement, la vérité est aussi mortelle que la magie qui coule dans les veines de Veda, et les deux ont un coût dévastateur...