Les 12 clés du small talk gagnant

Pendant un déjeuner avec des collègues, lors d'un événement avec des inconnus, ou encore en attendant l'ascenseur : les petites conversations du quotidien représentent bien plus qu'un simple échange de banalités. Ce sont de véritables opportunités pour tisser des liens durables. Le small talk est une compétence sociale clé qui joue un rôle fondamental dans la qualité des relations humaines. Dans ce livre, retrouvez 12 clés et 12 mises en situation pour utiliser efficacement le small talk dans la vie comme au travail. Vous apprendrez ainsi à : - démarrer naturellement une conversation ; - dépasser vos blocages psychologiques ; - poser les bonnes questions ; - naviguer dans différents contextes culturels et situationnels. Développez de grandes relations grâce à de petites conversations !