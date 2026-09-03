Dans l'Open Space tout le monde vous entendra crier

Ce recueil raconte le quotidien d'une entreprise de taille moyenne à travers des scènes où les vicissitudes du monde et de l'actualité viennent percuter la routine des employés, cadres et autres dirigeants. Que l'on soit en pause-café ou à boucler un dossier dans l'urgence, on n'échappe rarement à l'influence des événements extérieurs. Ni à son patron, qui subit aussi cette influence. Trumpisation, pénuries, guerres, inflation, désordre politique, I. A... la faune de l'open space tente de s'adapter au jour le jour dans un monde en perpétuel mouvement et trouve son salut dans l'ironie pour le supporter.